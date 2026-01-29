Юрист Богданова: схемы с фишинговыми сайтами были популярны у мошенников в 2025 году

Фото: 123RF.com/ijeab

В 2025 году мошенники часто использовали схемы с безопасными счетами, псевдоинвестициями и фишинговыми сайтами. Об этом рассказала председатель исполнительного комитета Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Елена Богданова.

"Безопасный счет – классика последних лет, которая никуда не ушла. Мошенники звонят под видом специалистов банка, Центробанка России, МВД РФ, ФСБ, сообщают человеку о подозрительных операциях, оформлении кредитов или снятии денег со вкладов и убеждают срочно перевести накопления для сохранности", – пояснила она в беседе с РИА Новости.

В контексте этой схемы эксперт напомнила, что правоохранительные органы и банки никогда не просят переводить деньги на такие счета.

Вместе с тем в прошлом году также часто встречались методы с лжеброкерами и псевдоинвестициями. Они заключаются в создании аферистами фальшивых инвестиционных платформ, чаще всего под видом вложений в криптовалюты, акции или "закрытые стратегии". Там злоумышленники завлекают своих жертв высокими доходами и показывают якобы рост средств в личном кабинете, но затем исчезают вместе с деньгами.

Также популярными остаются схемы с фишинговыми и поддельными сайтами, продолжила юрист. Преступники рассылают сообщения в СМС, мессенджерах или электронной почте от имени популярных маркетплейсов, государственных сервисов или служб доставки.

"Одна ссылка – и человек сам передает мошенникам доступ к карте или аккаунту", – предупредила Богданова.

Помимо этого, аферисты активно применяли схему с предоплатой за несуществующие товары и услуги, особенно на маркетплейсах, платформах для объявлений и в соцсетях. Характерными признаками такой уловки являются заниженная цена, срочность и требование перевести деньги напрямую, минуя сервис. Однако после получения предоплаты продавец исчезает.

Более того, в 2025-м злоумышленники нередко прибегали к методам давления и угроз. В частности, они запугивают своих жертв, отправляя сообщения о якобы возбужденных уголовных делах, финансировании террористических организаций, оформленных доверенностях, замороженных счетах или проблемах с налогами.

"Расчет простой: человек действует не думая, а из страха", – заключила Богданова.

Среди новых схем МВД недавно выявило уловку с обманом россиян обещанием крупного выигрыша. Ведомство выяснило, что аферисты требуют перевести деньги на их карту под предлогом увеличения процента конвертации. При этом они отправляют поддельные уведомления от банка.

Также в 2026 году злоумышленники начали подделывать рабочие чаты для кражи кодов подтверждения. Они собирают в открытых источниках и соцсетях информацию о коллективе жертвы, включая имена, должности и рабочие связи. После создается фиктивный чат, где якобы руководители или коллеги присылают задачу с требованием срочно передать код.