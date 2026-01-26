Россиян предупредили о мошенниках, подделывающих рабочие чаты

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В России аферисты начали подделывать рабочие чаты для кражи кодов подтверждения. Об этом сообщили в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Злоумышленники проводят тщательную подготовку: собирают в открытых источниках и соцсетях информацию о коллективе жертвы, включая имена, должности и рабочие связи. Это позволяет им создать фиктивный рабочий чат с высокой степенью доверия", – отметили в управлении.

По данным МВД, в чате чаще всего присутствует один реальный пользователь и несколько ботов, находящихся под управлением мошенников. Отличить их нелегко, так как аферисты подбирают реальные фотографии и имитируют рабочее общение. Согласно схеме, аккаунт под видом руководителя или другого сотрудника присылает задачу, в которую входит требование срочно передать код подтверждения, например, для "оцифровки архива".

Тем временем боты продолжают деловую переписку, подталкивая жертву к выполнению задачи, добавили в УБК МВД.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк предупредила, что мошенники стали использовать нейросети для создания текстового, визуального или аудиовизуального контента, при помощи которого от лица близких людей убеждают жертву переводить им деньги или раскрывать персональные данные.