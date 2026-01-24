Мошенники начали использовать синтезированный нейросетью голос

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Мошенники стали использовать нейросети для создания текстового, визуального или аудиовизуального контента, при помощи которого от лица близких людей убеждают жертву переводить им деньги или раскрывать персональные данные. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В основе большинства таких схем лежит способность генеративных моделей создавать правдоподобный текстовый, визуальный или аудиовизуальный контент, который воспринимается потерпевшим как подлинный, что позволяет злоумышленникам имитировать личности доверенных лиц", – отметила она.

В качестве примера Волк указала, что неизвестный получил доступ к чужому аккаунту в иностранном мессенджере. После этого, используя нейросеть для генерации аудиоматериалов, он отправил сообщение и попросил оказать помощь в размере 35 000 рублей через систему быстрых платежей. Жертва решила, что это просьба поступила от родной сестры и перевела указанную сумму. В результате средства оказались у мошенников.

Ранее злоумышленники стали применять схему с просьбой об "аренде" аккаунтов в сервисах бесплатных объявлений. Она нацелена на школьников и студентов. Страницы пользователей преступники используют для размещения своих фейковых объявлений.

В частности, через соцсеть TikTok они предлагают жертвам передать свою учетную запись якобы крупному рекламному агентству за 7–18 тысяч рублей для продажи различных вещей. Затем человека перенаправляют в телеграм-бот для введения логина и пароля от аккаунта.

