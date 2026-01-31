Форма поиска по сайту

31 января, 11:54

Происшествия

В Мурманске и Североморске открыли пункты помощи жителям после отключения света

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Власти Мурманска и Североморска открывают полевые кухни и пункты помощи местным гражданам из-за отключения электричества на участке ЛЭП с временными опорами, которые были установлены после аварии 23 января. Об этом сообщили главы городов Иван Лебедев и Владимир Евменьков в своих телеграм-каналах.

Глава Североморска добавил, что для уменьшения нагрузки на сеть и продления работы критически важной инфраструктуры в городе постепенно отключают уличное освещение и частично жилой фонд.

"Все школы и учреждения культуры, где есть электричество, вновь готовы работать как пункты помощи. Здесь можно будет подзарядить мобильные устройства, разогреть еду и набрать кипятка", – уточнил Евменьков.

Пять опор ЛЭП рухнули в Мурманской области 23 января. По этой причине было отключено электричество. В результате в регионе был введен режим ЧС. Ситуация осложнялась непогодой и сложным рельефом местности.

На замену обрушившимся опорам были доставлены новые конструкции из Ленинградской области и Карелии. Для жителей открывали 19 пунктов временного размещения, где оказывалась помощь, готовилась еда и раздавались продуктовые наборы.

Электричество удалось восстановитьспустя 5 дней, установив временные опоры ЛЭП. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после ЧП.

31 января электричество вновь отключилось в Мурманской области. Опоры ЛЭП, где произошло ЧП, не повреждены. Специалисты проводят мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма.

Потребителей и котельные переключают на резервные схемы электроснабжения. Всего в работах задействовано 89 специалистов и 39 единиц спецтехники. В Мурманске и Североморске температура воздуха не превышает минус 20 градусов.

В связи с происходящим уроки в мурманских школах, запланированные на 31 января, отменены. Также переводится на особый режим работы общественный транспорт. Кроме того, поэтапно отключается и городское освещение, а также иллюминация в Мурманске для высвобождения мощности для приоритетных коммунальных и социальных объектов.

Новости регионов: временные опоры ЛЭП установили под Мурманском после аварии

