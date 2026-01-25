Форма поиска по сайту

25 января, 19:50

Происшествия

В Мурманской области открыли 19 пунктов временного размещения из-за отключений света

Фото: телеграм-канал "Иван Лебедев Мурманск"

19 пунктов временного размещения открыли в Мурманской области после аварии на электросетях. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Мурманска Иван Лебедев.

Он рассказал, что жителям города оказывают помощь, готовят еду, раздают продуктовые наборы. Лебедев добавил, что он находится на связи с руководителями всех структурных подразделений администрации Мурманска. Работа по устранению аварии ведется круглосуточно.

В регионе ранее обрушились пять опор ЛЭП. В результате был введен режим повышенной готовности. В Мурманске и Североморске временно отключали электричество.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказывал, что восстановление электроснабжения после аварии займет не менее суток. Он призвал по возможности ограничить использование электроприборов и техники для снятия дополнительной нагрузки на сети.

После этого глава региона сообщил о введении режима ЧС для привлечения дополнительной техники и материалов. Минэнерго России взяло на контроль восстановление электроснабжения.

Новости регионов: тепло вернулось в дома Мурманска и Североморска после ЧП

