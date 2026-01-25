Минэнерго РФ взяло на контроль восстановление электроснабжения в Мурманской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Мурманской области"

Минэнерго России взяло на контроль восстановление электроснабжения после аварии в Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там рассказали, что электроснабжение потребителей северо-восточной части Мурманска и Североморска осуществляют по специальным графикам. Подача электроэнергии чередуется на временные отрезки по 4–5 часов. Основные объекты социальной инфраструктуры, в том числе котельные, запитаны в полной мере без перерывов.

В регионе ранее обрушились пять опор ЛЭП. В результате был введен режим повышенной готовности. В Мурманске и Североморске временно отключали электричество.

Губернатор Мурманской области рассказывал, что восстановление электроснабжения после аварии займет не менее суток. Чибис призвал по возможности ограничить использование электроприборов и техники для снятия дополнительной нагрузки на сети.

После этого глава региона сообщил о введении режима ЧС для привлечения дополнительной техники и материалов. Чибис подчеркнул, что ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности. Все службы находятся в постоянном взаимодействии.