31 января, 12:41

Общество

Россиян в конце февраля ждет четырехдневная рабочая неделя

Фото: depositphotos/belchonock

Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля. Это следует из производственного календаря на 2026 год.

В подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлении о выходных днях в 2026 году указано, что в период с 21 по 23 февраля включительно россияне будут отдыхать в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Именно поэтому работать граждане РФ будут с 24-го по 27-е число.

Всего в феврале в этом году будет 19 рабочих и 9 выходных дней. Следующие праздники ожидаются к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта.

В 2026-м праздничный день выпадает на воскресенье, поэтому отдых продлится с 7 по 9 марта включительно. После этого россиян ждет четырехдневная рабочая неделя – с 10-го по 13-е число.

Майские праздники в 2026 году будут длиться шесть дней: с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 число. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, что в этом году 1 мая – День Труда – выпадает на пятницу, в связи с чем выходные дни будут 1, 2 и 3 мая.

В свою очередь, 9 мая – День Великой Победы – совпадает с субботой, поэтому 9, 10 и 11 числа также будут выходными днями.

Россиянам рассказали, сколько выходных будет в мае

