Россиян предупредили о росте рисков при использовании карт Visa и Mastercard

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Риски при использовании карт международных платежных систем Visa и Mastercard увеличиваются в связи с истечением сроков их действия. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат напомнил, что ранее Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил исключить из законопроекта о борьбе с мошенничеством норму, позволяющую совету директоров Банка России устанавливать срок действия карт, опасаясь полной блокировки этих платежных инструментов.

"У Центрального банка должно быть такое полномочие (устанавливать срок действия платежных карт. – Прим. ред.), и он должен иметь возможность, измеряя риски, прежде всего, для людей, принимать такое решение", – сказал Аксаков.

Он также отметил, что мошенники достигли значительного прогресса в схемах кражи средств с карт Visa и Mastercard, что делает актуальным переход на национальную платежную систему "Мир".

После приостановки операций Visa и Mastercard в 2022 году российские банки совместно с НСПК (Национальная система платежных карт) продлили срок действия уже выпущенных карт. Сейчас Банк России прорабатывает новые сроки, по истечении которых обслуживание карт международных платежных систем в российских банках будет прекращено.

Ранее Аксаков предположил, что международные платежные системы могут вновь вернуться на российский рынок в ближайшее время. По его словам, иностранные компании утратили значительную долю рынка и будут заинтересованы в восстановлении присутствия.