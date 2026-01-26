Самолеты Ил-114-300 и SSJ 100 преодолели в штатном режиме 10 стран

Фото: телеграм-канал "Ростех"

Новейший турбовинтовой Ил-114-300 и импортозамещенный SSJ 100 пролетели над 10 странами и прибыли на Международную авиационную выставку Wings India, сообщили в "Ростехе".

По данным госкорпорации, перелет из подмосковного аэропорта Жуковский в Хадарабад прошел в штатном режиме, несмотря на разнообразные географические и климатические условия по маршруту. Также там подчеркнули, что оба лайнера полностью оснащены российскими системами и агрегатами, включая двигатели. Самолеты будут представлены на статической экспозиции выставки, которая пройдет с 28 по 31 января.

В "Ростехе" отметили, что новые отечественные самолеты могут найти спрос на индийском рынке в рамках правительственной программы UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik – Пусть простые граждане страны летают), направленной на повышение доступности авиаперевозок и развитие региональных аэропортов.

Уточнялось, что осенью прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и индийская компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали соглашение о налаживании производства самолетов SSJ 100 в Индии.

"Ростех" планирует до конца 2026 года приступить к серийному выпуску импортозамещенных воздушных судов МС-21, Ил-114 и SSJ 100. Например, первый полет опытного образца МС-21 состоялся в апреле этого года. Он взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев".

Вместе с тем SSJ 100 совершил свой первый полет в сентябре прошлого года. Лайнер поднялся в воздух с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Полет продлился около часа под под управлением экипажа летно-испытательного комплекса ФРС.