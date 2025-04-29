Опытный образец МС-21 с российскими системами совершил первый полет

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Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с новыми отечественными системами совершил первый полет. Об этом сообщает пресс-служба "Ростеха".

Самолет поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). На борту тестировались авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. МС-21 находился в воздухе 1 час 15 минут, ему удалось достичь скорости 580 километров в час и высоты 3 тысячи метров.

Как отметил гендиректор ОАК Вадим Бадеха, полет открыл заводские доводочные испытания МС-21 в новом облике.

"В наших планах – перелет в Жуковский для выполнения полетов по программе сертификационных испытаний. Параллельно продолжаем работу над полностью российским МС-21, который сейчас находится в цехе окончательной сборки и присоединится к полетам позже", – заключил Бадеха.

Ранее сообщалось, что самолет МС-21 будет вдвое дешевле аналогичного Boeing. Стоимость российского лайнера составит около 3 миллиардов рублей. Как заявлял гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, серийные поставки МС-21 могут перенести с 2025 на 2026 год.

Между тем сертификационные полеты МС-21 с российскими двигателями ПД-14 должны начаться в конце июня – начале июля 2025 года. Как отметил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, сертификация является комплексным мероприятием.