Трутнев: производство самолета "Байкал" не ожидается, проект зашел в тупик

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Производство самолета "Байкал" не ожидается, проект зашел в тупик, заявил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что разработка данной модели воздушного судна действительно велась, однако в настоящий момент выпуск самолета не ожидается.

"Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2", – отметил вице-премьер и добавил, что в настоящий момент в России "практически рухнула" малая авиация.

Ранее опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с новыми отечественными системами совершил первый полет. На борту тестировались авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. МС-21 находился в воздухе 1 час 15 минут, ему удалось достичь скорости 580 километров в час и высоты 3 тысячи метров.

Ожидается, что самолет МС-21 будет вдвое дешевле аналогичного Boeing. Стоимость российского лайнера составит около 3 миллиардов рублей. Однако серийные поставки МС-21 могут перенести с 2025 на 2026 год.