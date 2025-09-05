Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет

Фото: телеграм-канал "Ростех"

Импортозамещенный самолет SJ-100 поднялся в воздух с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Об этом рассказали в пресс-службе "Ростеха".

Лайнер оснащен отечественными системами и агрегатами. Его первый полет продлился около часа под управлением экипажа летно-испытательного комплекса ФРС.

Как уточнили в госкорпорации, процесс сертификации еще идет. Сейчас в производстве в различной степени готовности находятся 24 серийные машины SJ-100.

Разработчиком самолета – филиалом "Региональные самолеты" ПАО "Яковлев" – совместно с авиационными властями и Росавиацией была проделана работа по сертификации модифицированного планера SJ-100 и технологий его изготовления.

Директор филиала Александр Долотовский подчеркнул, что программа импортозамещения SJ-100 выходит на этап запуска серийного производства. Создан задел для изготовления серийных самолетов, поставка которых будет возможна после окончания сертификационных испытаний и одобрения их результатов со стороны Росавиации.

"Для нас программа импортозамещения – это не только новая модификация самолета в производственной линии, но и серьезное техперевооружение на российское оборудование. Новые машины в российском облике мы стыкуем уже на новом, полностью отечественном стенде стыковки", – сказал директор производственного центра филиала "Региональные самолеты" Андрей Сойнов.

Как сообщалось ранее, "Ростех" планирует до конца 2026 года приступить к серийному выпуску импортозамещенных воздушных судов МС-21, Ил-114 и SJ-100. Например, первый полет опытного образца МС-21 состоялся в апреле этого года. Он взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев".

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что программа развития авиатранспортной отрасли России может быть обновлена в конце 2025 года после получения сертификатов новых самолетов МС-21 и SSJ. По его словам, сейчас идет создание российско-белорусского самолета "Освей".

