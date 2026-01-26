Терапевт Чернышова: инкубационный период при вирусе Нипах может длиться до 45 дней

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Инкубационный период при вирусе Нипах может длиться до 45 дней, поэтому заразившийся, например, в Индии человек может вернуться в Россию и столкнуться с заболеванием уже здесь. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она отметила, что вирус получил свое название от реки, в районе которой впервые был обнаружен. В природе его носителями являются летучие мыши, а также заражаемые ими сельскохозяйственные животные, в первую очередь свиньи. В связи с этим к основной группе риска относятся работники свиноферм в сельской местности Юго-Восточной Азии.

"Вирус классифицируется как особо опасная инфекция из-за высокого процента тяжелых осложнений и летальных исходов, хотя у части инфицированных заболевание может протекать бессимптомно или в легкой форме", – отметила специалист.

Чернышова уточнила, что против вируса Нипах нет вакцины. Это исключает возможность профилактической защиты. Лечение в данный период остается исключительно симптоматическим.

"Начальные симптомы неспецифичны и схожи с обычным гриппом или ОРВИ: высокая температура, головная боль, слабость. Это затрудняет раннюю диагностику. Дополнительную опасность представляет способность вируса передаваться от человека к человеку", – добавила специалист.

При этом однозначно указывающего на вирус Нипах симптома нет, поэтому для современной диагностики важно информировать врача о недавнем пребывании в эндемичном регионе, если после возвращения в Россию возникли признаки заболевания. Это позволит медику назначить целевые исследования, подчеркнула терапевт.

"Вирус поражает как дыхательную систему, так и центральную нервную, вызывая энцефалит (воспаление мозга). Хотя многие выздоравливают без последствий, примерно у 20% переболевших сохраняются неврологические осложнения. Они могут проявляться в виде стойких головных болей, нарушений сознания, проблем со зрением, мышечной слабости или судорог", – заключила Чернышова.

Ранее СМИ сообщили, что порядка 100 человек поместили на домашний карантин из-за вируса Нипах в Индии. Состояние одного пациента оценивается как критическое.

Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль. При этом случаев завоза инфекции на территорию России не зарегистрировано. Ведомство разработало диагностическую тест-систему для выявления людей с признаками заболевания в режиме реального времени.