25 января, 17:17

Общество

Тест-система для выявления вируса Нипах появилась в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор разработал современную диагностическую тест-систему для купирования риска завоза вируса Нипах в страну. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По сообщениям СМИ в Индии принимают меры для локализации вспышки вируса Нипах после того как число заболевших в штате Западная Бенгалия выросло до пяти человек", – отмечается в сообщении.

Как пояснил Роспотребнадзор, благодаря системе специалисты могут выявлять граждан с признаками заболеваний в режиме реального времени и не допускать распространения инфекции в России.

Вирус Нипах передается человеку от животных, через зараженную пищу и от человека к человеку. В последние годы его вспышки фиксировались в Индии.

Ранее СМИ сообщили, что около ста человек помещены на домашний карантин из-за вируса Нипах в Индии. Зараженные проходят лечение в больницах Калькутты, состояние одного пациента оценивается как критическое.

На фоне такой информации Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль. Ведомство уточнило, что случаев завоза на территорию России не зарегистрировано.

Мир может столкнуться с угрозой новой пандемии в 2026 году

