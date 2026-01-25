Форма поиска по сайту

25 января, 19:43

Общество

Россиян призвали к осторожности в поездках на фоне вируса Нипах

Фото: depositphotos/d.travnikov

Россияне могут не опасаться вируса Нипах, однако при поездках за рубеж необходимо соблюдать ответственность. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Главное – это наши люди. Конечно, не выезжать в эти страны нельзя и нет необходимости запрещать. В те места, где это было отмечено, лучше воздержаться", – отметил он.

Академик посоветовал чаще мыть руки и овощи перед употреблением. Онищенко заметил, что вакцины от вируса нет.

"Пока, я так понимаю, никто не ставил задачу ее сделать. Но в принципе создать ее можно", – сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что около ста человек помещены на домашний карантин из-за вируса Нипах в Индии. Зараженные проходят лечение в больницах Калькутты, состояние одного пациента оценивается как критическое.

На фоне такой информации Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль. Ведомство уточнило, что случаев завоза на территорию России не зарегистрировано.

Кроме того, Роспотребнадзор разработал современную диагностическую тест-систему, благодаря которой специалисты могут выявлять граждан с признаками заболеваний в режиме реального времени.

Мир может столкнуться с угрозой новой пандемии в 2026 году

