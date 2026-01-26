26 января, 12:37Политика
МИД выдал агреман на назначение нового посла Белоруссии в Москве
Фото: depositphotos/borkus
Москва выдала Минску агреман на назначение послом Белоруссии в России Юрия Селиверстова. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.
В ведомстве уточнили, что Селиверстов раньше занимал должность министра финансов в республике.
Белорусский президент Александр Лукашенко 22 января назначил Селиверстова послом Белоруссии в РФ и представителем республики в интеграционных структурах.
В свою очередь, дипломат рассказал, что планирует прибыть в российскую столицу в концу этой недели. По его словам, все зависит от скорости оформления документов. Селиверстов также напомнил о заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии, поэтому он считает важным успеть к его началу.