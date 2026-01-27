Мужчина распылил перцовый газ в пассажира метро на станции "Кутузовская"

Фото: 77.мвд.рф

Сотрудники полиции на Московском метрополитене задержали мужчину, который распылил перцовый баллончик в лицо пассажира на станции "Кутузовская". Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

Инцидент произошел на Филевской линии при проходе двух пассажиров в вестибюль. В ходе ссоры один из граждан, вооружившись перцовым баллончиком, распылил содержимое в оппонента.

Пострадавшему оказали медпомощь, он получил химический ожог роговицы глаза.

Нападавшего задержали в кратчайшие сроки по месту проживания на улице Недорубова. Личность была установлена по камерам видеонаблюдения. Им оказался 31-летний мужчина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Ранее в Москве задержали и привлекли к административной ответственности мужчину, который в ластах танцевал под громкую музыку в вагонах и на станциях метрополитена.

В ходе следственных мероприятий выяснилась личность нарушителя. Им оказался 33-летний приезжий, который хотел записать забавный ролик для друзей.