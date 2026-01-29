Поезда Казанского направления МЖД задерживаются из-за остановки состава

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Некоторые поезда Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути. Причиной стала остановка состава по техническим причинам на станции Коренево, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

Уточняется, что вынужденную остановку в 06:53 совершил пригородный поезд № 6801 Шатура – Казанский вокзал.

"На время оказания помощи поезда пропускались по соседнему пути. В настоящее время движение поездов осуществляется по обоим путям", – говорится в сообщении.

В пути задерживаются пригородные электрички дальних маршрутов Черустинской ветки в сторону Москвы и области. Предпринимается все необходимое для ввода поездов в график.

Ранее также сообщалось, что на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) задерживаются поезда дальнего следования и пригородные электрички. Задержка связана с техническими причинами – грузовой автомобиль повредил контактный провод. Для восстановления контактной сети на место произошедшего направлены специалисты и техника.