Собянин: пять пожарно-спасательных отрядов появилось в Москве в прошлом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2025 году на базе новых пожарных депо в ТиНАО и на юге столицы было создано пять пожарно-спасательных подразделений. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Столичный пожарно-спасательный гарнизон объединяет силы противопожарной службы города Москвы, Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по городу Москве и подразделений ведомственной, добровольной и частной пожарной охраны", – сказано на сайте мэра и правительства столицы.

Мэр отметил, что Москва постоянно занимается улучшением инфраструктуры пожарной безопасности города. На данный момент в городе существует 126 пожарно-спасательных отрядов, которые оказывают помощь Подмосковью, а также Калужской и Рязанской областям.

Например, во время ликвидации возгораний силы и средства пожарно-спасательного гарнизона Москвы привлекались 1449 раз, из них 1431 раз помощь требовалась Подмосковью, а 18 раз – Калужской области.

"В пожароопасный сезон, с марта по август 2025 года, группировка сил и средств мобильного отряда сводной мобильной группировки города Москвы на территории Рязанской области привлекалась к тушению пожаров 622 раза, из них участвовала в тушении лесных пожаров 18 раз, ландшафтных – 414 раз, техногенных – 190 раз", – сказано на портале мэра и правительства столицы.

К ежедневному патрулированию также привлекалось 11 судов авиакомпании "Волга-Днепр". Экипаж охранял леса от возгораний в Московском регионе и прилегающих регионах России. В результате было выполнено 539 полетов, выявлено 726 пожаров, а летное время составило 2 172 часа.

Помимо этого, в 2025-м для пожарно-спасательных подразделений Москвы было приобретено свыше 43 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, аварийно-спасательного оборудования и пожарно-технического вооружения. Также город закупил 70 единиц основной и специальной техники, 75 единиц вспомогательной техники и пожарный вертолет.

В этом году будет приобретено 44 единицы основной и специальной техники, 7 единиц вспомогательной техники, а также свыше 54 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, аварийно-спасательного оборудования и пожарно-технического вооружения.

Пристальное внимание уделяется и безопасности людей на водных объектах. За этим следят 26 спасательных станций, используя 180 плавсредств.

Помимо этого, затронута работа столичных операторов системы 112, которые в прошлом году приняли и обработали свыше 7,5 миллиона вызовов. При этом они соблюдают утвержденный норматив времени соединения со специалистом до 8 секунд.

Ранее в ТиНАО начали работать два новых пожарно-спасательных подразделения. В частности, в Коммунарке работает отряд № 322, в составе которого числятся более 120 специалистов. Отряд № 318, в котором 90 пожарных и спасателей, начал дежурство в деревне Никульское в Щербинке.

Мэр отметил, что Москва занимает лидирующие позиции по уровню противопожарной защищенности среди крупнейших мегаполисов мира. По его словам, это результат работы 18-тысячного пожарно-спасательного гарнизона столицы, системного обновления техники и подготовки специалистов. Он также указа, что за годы число пожаров сократилось в 4 раза.

