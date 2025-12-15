Форма поиска по сайту

15 декабря, 16:25

Безопасность

Сборная Москвы по пожарно-прикладному спорту подвела итоги сезона

Фото: Спортивная федерация пожарных и спасателей г. Москвы

Сборная Москвы по пожарно-прикладному спорту подвела итоги сезона выступлений. В 2025 году лидеры столичной команды в составе сборной России стали чемпионами мира в Саудовской Аравии.

Взрослый и детский составы команды также выступили на главных межрегиональных стартах страны и чемпионате МЧС России при поддержке Московского НПЗ. Пожарные победили в личных зачетах и вошли в 15 сильнейших команд страны. Участники поднимались по штурмовой лестнице, преодолели 100-метровую полосу с препятствиями, справились со скоростной прокладкой рукавов, тушением условного возгорания и другими элементами боевого развертывания.

По словам заместителя начальника Управления организации службы и подготовки ГУ МЧС России по Москве полковника внутренней службы Андрея Петухова, Россия традиционно занимает лидирующие позиции в мире по пожарно-спасательному спорту.

"Такой формат состязаний позволяет комплексно проверить подготовку огнеборцев. Чем быстрее и техничнее пожарный на соревнованиях, тем ему проще работать в реальных условиях", – рассказал Петухов.

Пожарно-прикладной спорт является одним из ключевых направлений по популяризации профессии специалиста экстренных служб. Начальник аварийно-спасательного формирования МНПЗ отметил, что более 140 пожарных и спасателей предприятия постоянно повышают свой профессионализм – участвуют в пожарно-тактических учениях вместе с городскими службами, проходят аттестации и сами участвуют в отраслевых и всероссийских соревнованиях.

Ранее Сергей Собянин поздравил сотрудников ГУ МЧС России по Москве и сборную России с победой на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. 14 команд из разных стран могли принять участие в 5 дисциплинах турнира. В результате огнеборцы из Москвы Вадим Шевчук и Алексей Родин стали чемпионами мира. Шевчук в личном зачете одержал победу как на полосе препятствий, так и в двоеборье.

Помимо этого, Шевчук совместно с Родиным принял участие в командных соревнованиях по боевому развертыванию и в пожарной эстафете. В результате оба сотрудника ГУ МЧС по Москве взяли золото в этих дисциплинах.

