Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поручил продолжить работу над обновлением противопожарной службы и службы спасения на водах в Москве, передает mos.ru.

"С докладом об обеспечении пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на заседании президиума правительства Москвы выступил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По итогам обсуждения Сергей Собянин поручил продолжить модернизацию в этой сфере", – отмечается в сообщении.

В настоящее время важным приоритетом в работе правительства Москвы остается модернизация спасательных служб, так как это позволяет создавать комфортную и безопасную среду для горожан.

При этом порядка 18 тысяч специалистов работают в составе пожарно-спасательного гарнизона столицы – это специалисты высокого класса, подготовленные к противостоянию огню, поиску и спасению людей с высоты, на водных объектах и природных территориях.

Также частью столичного гарнизона являются пожарно-спасательные части и отдельные посты ГУ МЧС РФ по Москве, подразделения Федеральной противопожарной службы специальных управлений МЧС России, подразделения ведомственной, добровольной и частной пожарной охраны, аварийно-спасательные формирования служб жизнеобеспечения и спасательные и воинские формирования МЧС РФ центрального подчинения.

Кроме того, власти сформировали объединенную мобильную группу, в состав которой вошли специалисты из инженерных и коммунальных служб городского хозяйства. Эти группы способны оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации, включая природные пожары, наравне с профессиональными пожарными и спасателями.

Благодаря их работе число пожаров в Москве снизилось более чем на 80% с 2010 года. Вместе с тем количество происшествий на воде – на 64%. Причем среднее время прибытия специалистов на место вызова составляет менее 7 минут, что делает этот показатель одним из лучших среди крупнейших городов мира. Кроме того, сократилось и время ожидания ответа оператора системы 112 – более чем в 12 раз.



В последние годы правительство Москвы активно работает над улучшением работы служб, отвечающих за пожарную безопасность и спасение на воде. В рамках этой работы создаются новые подразделения, оснащенные современным оборудованием и техникой. Также происходит цифровизация и автоматизация процессов сбора и обработки информации о происшествиях.

Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона регулярно тренируются и участвуют в учениях, а их профессионализм регулярно подтверждается победами в региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Между тем Москва закупила более 700 единиц современной пожарно-спасательной техники, а также свыше 150 тысяч единиц пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования за 15 лет. В 2024 году в рамках закупок в столице появилось 132 единицы техники, среди которой большемерные автовышки длиной более 90 метров, автоцистерны, автомобили газодымозащитной службы, аэролодки.

В прошлом году российская пожарная служба отметила свое 375-летие, а пожарная охрана Москвы – 220-летие. В связи с этим в 2024-м в городе создали еще два новых ПСО, которые разместились в ЗАО и ТиНАО. Также в авиацентр поставили еще один пожарный вертолет.