Более 700 единиц пожарно-спасательной техники закупили в Москве за 15 лет

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Более 700 единиц современной пожарно-спасательной техники, а также свыше 150 тысяч единиц пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования закупили в Москве за 15 лет, сообщил заммэра Петр Бирюков.

"Обеспечение безопасности горожан – безусловный приоритет правительства Москвы, поэтому проводится системная работа по оснащению пожарно-спасательных подразделений лучшими образцами отечественной техники", – подчеркнул вице-мэр в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

В 2024 году в рамках закупок в столице появилось 132 единицы техники, среди которой большемерные автовышки длиной более 90 метров, автоцистерны, автомобили газодымозащитной службы, аэролодки. Также специалисты возвели и отремонтировали 53 пожарных депо.

Вместе с тем в ТиНАО с момента присоединения этих территорий построили и восстановили 16 пожарных депо, указали в ведомстве. С 2012 года численность пожарных и спасателей в этих округах увеличилась более чем в четыре раза, превысив 1,4 тысячи человек.



В прошлом году российская пожарная служба отметила свое 375-летие, а пожарная охрана Москвы – 220-летие. В связи с этим в 2024-м в городе создали еще два новых ПСО, которые разместились в ЗАО и ТиНАО. Также в авиацентр поставили еще один пожарный вертолет.

В свою очередь, столичная система экстренного реагирования постоянно совершенствуется. Внедряются новые методики взаимодействия, идет работа по подготовке кадров, также развивается инфраструктура пожарных гарнизонов, а специалисты осваивают новые образцы техники.