Собянин: за 15 лет в Москве построено и обновлено 53 пожарных депо

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

За последние 15 лет в Москве построено и обновлено 53 пожарных депо, 16 из которых – в ТиНАО, заявил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Сегодня (31 мая. – Прим. ред.) – День пожарной охраны Москвы. Поздравляю всех, кто связал свою жизнь с этой опасной, но невероятно важной профессией. Вы – настоящие профессионалы, которые каждый день спасают жизни, рискуя своей", – написал мэр столицы.

Благодаря работе пожарных, система безопасности города становится все эффективнее, уверен мэр. Число пожаров и их последствий сократилось в 4 раза, а спасатели прибывают на вызов в любую точку уже меньше чем за 7 минут. При этом время ожидания ответа в службе "112" сократилось более чем в 12 раз.

Город продолжает поддерживать и помогает развивать эту сферу – появляются новые пожарные подразделения, внедряются современные цифровые решения и поставляется техника, специалисты проходят курсы повышения квалификации.

В частности, за последние 15 лет в Москве приобрели свыше 700 единиц техники и более 150 тысяч единиц оборудования. Недавно был закуплен пожарный вертолет Ка-32А11ВС. Кроме того, санитарные вертолеты дежурят при медучреждениях города.

"Ежесекундно столичные пожарные и спасатели готовы прийти на помощь на земле, на воде и даже с воздуха. В пожарно-спасательном гарнизоне Москвы трудятся порядка 18 тысяч специалистов. Многие из них посвятили службе городу и его жителям не один год", – отметил градоначальник.

Собянин особо отметил замначальника пожарно-спасательного центра Москвы Бориса Паршикова, начальника пожарно-спасательного отряда № 204 Александра Шутова, замначальника службы пожаротушения по ЮЗАО Александра Гартенко и старшего инструктора-пожарного 32-й специализированной части Алексея Шевченко, еще раз поздравив специалистов с профессиональным праздником.

Ранее новое пожарное депо на четыре единицы спецтехники появилось на месте бывшей территории промзоны ЗИЛ. Депо сократит время для прибытия сотрудников экстренных служб на место ЧП.

Общая площадь постройки составила почти 3 тысячи квадратных метров, здание возвели в рамках программы "Безопасный город". Для подготовки пожарных к различным ситуациям здесь оборудовали тренировочную башню со скалодромом. Здесь же есть стоянка для техники, посты мойки и техобслуживания, а также помещения для стирки и сушки специальной одежды.

