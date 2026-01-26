Форма поиска по сайту

26 января, 11:52

Мэр Москвы

Собянин рассказал о двух новых пожарно-спасательных отрядах в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ТиНАО начали работать два новых пожарно-спасательных подразделения. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

В Коммунарке работает отряд № 322. В его составе свыше 120 специалистов. Отряд № 318, в котором 90 пожарных и спасателей, начал дежурство в деревне Никульское в Щербинке приступил к дежурству.

"Сегодня Москва занимает лидирующие позиции по уровню противопожарной защищенности среди крупнейших мегаполисов мира. Это результат работы 18-тысячного пожарно-спасательного гарнизона столицы, системного обновления техники и подготовки специалистов", – отметил мэр.

По его словам, за последние годы число пожаров и их последствий сократилось в 4 раза. Кроме того, теперь время прибытия спасателей на вызов составляет менее 7 минут.

Новые подразделения оборудованы учебно-тренировочными комплексами, скалодромами и спортивными залами. Также они оснащены современной техникой.

В рамках программы "Безопасный город" в Москве с 2020 года возвели 26 зданий для сотрудников полиции и пожарных. Самый большой комплекс площадью около 60 тысяч "квадратов" появился в районе Очаково-Матвеевское на Рябиновой улице. Он предназначен для полка полиции и отряда специального назначения.

Кроме того, в районе Тропарево-Никулино на западе Москвы появилось здание пожарного депо, вмещающее 5 пожарных автомобилей. Там есть диспетчерская и гараж, в котором техника не только хранится, но и обслуживается.

мэр Москвыгород

