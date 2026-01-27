Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 16:40

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Entertainment Tonight: модель Белла Хадид рассталась с ковбоем Аданом Бануэлосом

Модель Белла Хадид рассталась с ковбоем после двух лет отношений

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ab_performancehorses

Американская супермодель Белла Хадид разорвала отношения со своим возлюбленным Аданом Бануэлосом спустя два года. Об этом со ссылкой на источник сообщает Entertainment Tonight в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Белла делает все возможное, чтобы оставаться позитивной и отвлечься. Она по-прежнему занята работой и проводит время с близкими друзьями", – указал источник.

По словам инсайдера, 29-летняя девушка переживает из-за расставания с 36-летним ковбоем, так как отношения были серьезными.

Первые слухи об отношениях Хадид и Бануэлос появились в октябре 2023 года. Спустя несколько месяцев они сообщили, что официально вступили в отношения.

Ранее стало известно, что голливудский актер Брэдли Купер отказался от участия в церемонии кинопремии "Золотой глобус". Вместо этого он отправился на свидание с моделью Джиджи Хадид. Пара посетила ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике, при этом возлюбленные решили не одеваться слишком нарядно.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика