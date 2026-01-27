Entertainment Tonight: модель Белла Хадид рассталась с ковбоем Аданом Бануэлосом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ab_performancehorses

Американская супермодель Белла Хадид разорвала отношения со своим возлюбленным Аданом Бануэлосом спустя два года. Об этом со ссылкой на источник сообщает Entertainment Tonight в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Белла делает все возможное, чтобы оставаться позитивной и отвлечься. Она по-прежнему занята работой и проводит время с близкими друзьями", – указал источник.

По словам инсайдера, 29-летняя девушка переживает из-за расставания с 36-летним ковбоем, так как отношения были серьезными.

Первые слухи об отношениях Хадид и Бануэлос появились в октябре 2023 года. Спустя несколько месяцев они сообщили, что официально вступили в отношения.

Ранее стало известно, что голливудский актер Брэдли Купер отказался от участия в церемонии кинопремии "Золотой глобус". Вместо этого он отправился на свидание с моделью Джиджи Хадид. Пара посетила ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике, при этом возлюбленные решили не одеваться слишком нарядно.