Актриса Джоли заявила, что не посещала свое поместье во Франции после развода

Фото: ТАСС/Zuma/Richard Goldschmidt

Американская актриса Анджелина Джоли предложила бывшему мужу Брэду Питту без каких-либо компенсаций жить в их домах в Лос-Анджелесе и на французской винодельне Château Miraval, сообщает издание People со ссылкой на судебные документы.

В материалах суда Джоли подчеркнула, что хотела помочь экс-супругу пережить "сложный и травмирующий период". При этом сама знаменитость и шесть ее детей отказались посещать поместье Miraval из-за "болезненных воспоминаний, которые привели к разводу".

По признанию актрисы, она понимала, что отец важен для детей, поэтому купила недвижимость рядом с его домом.



Джоли также заявила суду, что не просила Питта об алиментах и другой финансовой поддержке, но юридический спор о Château Miraval важен для нее, потому что в поместье она вложила все свои сбережения.

6 октября звезда Голливуда подала в суд новое ходатайство, продолжив многолетний судебный спор с Питтом за французскую винодельню.

Пара приобрела поместье в 2008 году, а в 2016 году супруги расстались. В 2022-м Джоли продала свою долю в предприятии. Питт оспаривает законность этой сделки.

Ранее сообщалось, что старшая дочь американских актеров Шайло Нувель Джоли решила отказаться от своего имени в пользу короткого псевдонима. До этого она официально отказалась от фамилии отца, став Шайло Нувель Джоли вместо Шайло Нувель Джоли-Питт. Отец девушки болезненно отреагировал на ее решение.

