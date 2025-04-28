RadarOnline: Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в манипуляциях детьми

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Американский актер Брэд Питт уверен, что его бывшая супруга, актриса Анджелина Джоли манипулирует их детьми. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на инсайдеров RadarOnline.

По данным источников СМИ, актер считает, что дети находятся в эмоциональной зависимости от матери. Он убежден, что она делает из них свои копии. Из-за этого Питт чувствует себя беспомощным.

Инсайдеры уверяют, что актер болезненно воспринимает изменения в поведении 18-летней дочери Шайло. Особенно его задел ее отказ от подаренного им в детстве памятного аксессуара. Смена фамилии в августе 2024 года стала для отца новым ударом.

Кроме того, дочь Питта недавно набила свою первую татуировку – символ знака зодиака Близнецы, под которым родилась ее мать. Также она кардинально изменила образ, отрастив длинные волосы, похожие на прическу Джоли в фильмах о Ларе Крофт.

Все шестеро детей пары – Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивьен – при рождении получили двойную фамилию Джоли-Питт. Только трое младших являются биологическими детьми.

Ранее Джоли рассказала, что никто из ее детей не хочет сниматься в кино. Она отметила, что им это не интересно. Особенно это неприятно 18-летней Шайло. Актриса отметила, что, несмотря на это, ее дети танцуют, рисуют и любят театр.