Анджелина Джоли рассказала, что никто из ее детей не хочет сниматься в кино

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Актриса Анджелина Джоли сомневается, что кто-либо из ее шести детей имеет склонность к кино. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на People.

По словам актрисы, детям это не интересно. Особенно это неприятно 18-летней Шайло.

"Я всегда хотела, чтобы они были рядом, снимались в кино, потому что хотела, чтобы они знали, какая это замечательная семья, были творческими, были художниками", – сказала Джоли.

При этом, отметила актриса, ее дети танцуют, рисуют и любят театр. Сыновья Мэддокс и Пакс работали помощниками режиссера на съемках фильма "Мария".

У Джоли и актера Брэда Питта шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.

Питт и Джоли окончательно оформили развод 30 декабря 2024 года, причем расстались они в 2016 году. Адвокат Джоли Джеймс Саймон рассказывал, что звезда находилась в обессиленном состоянии, однако почувствовала облегчение.