People: Брэд Питт сменил имидж после развода с Анджелиной Джоли

Фото: ТАСС/АР/Jordan Strauss

Американский актер и кинопродюссер Брэд Питт сменил имидж после развода с актрисой Анджелиной Джоли, сообщает People.

Питт сделал пепельные усы и бакенбарды. Одет он был в белую футболку, синюю рубашку на пуговицах, темные брюки и куртку. Образ дополнялся панамой и солнцезащитными очками.

Питт и Джоли окончательно оформили развод 30 декабря 2024 года, причем расстались они в 2016 году. Адвокат Джоли Джеймс Саймон рассказывал, что звезда находилась в обессиленном состоянии, однако почувствовала облегчение.

У голливудских актеров шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.