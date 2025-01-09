TMZ: Джессика Альба разводится с Кэшем Уорреном после 17 лет брака

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Американская актриса Джессика Альба разводится с кинопродюсером Кэшем Уорреном после 17 лет брака. Об этом сообщает издание TMZ.

Причина, согласно которой пара решила расстаться, пока не разглашается. Сама актриса и ее супруг не комментировали информацию.

В последний месяц все чаще стали появляться слухи о возможном разводе пары. Так, 5 января Альба появилась без мужа и обручального кольца на вечеринке перед вручением премии "Золотой глобус" в отеле Chateau Marmont в Западном Голливуде, а ранее Уоррен был замечен без кольца во время прогулки по Лос-Анджелесу.

При этом на прошлой неделе актриса разместила в своих соцсетях фото с тремя детьми и мужем на фоне парка развлечений.

Альба и Уоррен познакомились на съемках "Фантастической четверки" в 2004 году. Пара воспитывает 16-летнюю Онор Мари, 12-летнюю Хэвен Гарнер и 7-летнего Хейса.

В конце 2024 года голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт окончательно оформили развод. По данным СМИ, актеры, которые расстались в 2016 году, подписали документы спустя более 8 лет.

Адвокат Джоли Джеймс Саймон отметил, что актриса находится в обессиленном состоянии, однако чувствует облегчение.

