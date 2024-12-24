Софья Синицына сделала признание на фоне слухов о романе с Федором Бондарчуком

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Актриса Софья Синицына отреагировала на слухи о ее романе с Федором Бондарчуком, с которым она снималась в сериале "Чистые", передает PeopleTalk.

"Я понимаю, что конец года, нужно дозаработать на новогодний стол. Я наслышана о цене успеха, красоты и о времени трансформаций. Не скрою, мне лестно ваше внимание в этом году, но, на мой взгляд, это плохой вброс в карму – так клеветать людей", – написала она в своих соцсетях.

Актриса призналась, что ее сердце занято, однако, по ее словам, это не имеет отношение ни к одному из перечисленных вымыслов в интернете. Она добавила, что на чужое не засматривается и отбивать никого не планировала. Синицына заверил, что со всеми, с кем ей приписывали романы в уходящем году, она общалась исключительно по работе.

Ранее некоторые СМИ писали, что Синицына разрушила брак Бондарчука и Паулины Андреевой. В Сети появились слухи, что пара разошлась весной этого года. Однако документ о расторжении брака Андреева и Бондарчук не подали.

Андреева на фоне слухов о разводе с актером и продюсером заявила, что ревнива в достаточной степени. Также актриса отметила, что любит закрытый образ жизни, в котором есть место для себя. Часть поклонников думает, что Андреева устала от публичной жизни и вечеринок супруга, в то время как другая считает, что дело в измене Бондарчука.