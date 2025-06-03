Hello!: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта отказалась от имени и фамилии

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Старшая дочь американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Нувель Джоли решила отказаться от своего имени в пользу короткого псевдонима, пишет Hello!.

Недавно Джоли-младшая посетила показ новой коллекции дизайнера Изабель Марант, где в официальных материалах для прессы она была указана как Ши Джоли.

Кроме того, журналисты выяснили, что на мероприятие она пришла не только как приглашенная гостья, но и как хореограф. В частности, девушка наблюдала за номером танцоров, который поставила сама.

Это стало не первым изменением в имени дочери голливудских актеров. В августе 2024 года она официально отказалась от фамилии отца, став Шайло Нувель Джоли вместо Шайло Нувель Джоли-Питт. Отец девушки болезненно отреагировал на ее решение.

Питт обвинил Джоли в манипуляции над их детьми. По данным источников СМИ, актер считает, что дети находятся в эмоциональной зависимости от матери. Он убежден, что она делает из них свои копии. Из-за этого Питт чувствует себя беспомощным.