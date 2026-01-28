Путин выразил уверенность в успехе школы "Сириус" в Казахстане

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил уверенность в успехе образовательного центра "Сириус" на территории Казахстана. Об этом он сообщил во время встречи с руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой.

Она рассказала, что "Сириус" создает международную школу и центр по работе с талантами в Алма-Ате. Данный проект вызвал огромный интерес со стороны местных властей. В частности, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать еще одну школу в Астане.

"Очень хорошая информация, работа, и результат очень хороший. Это, по сути, то, о чем мы с Касым-Жомартом Кемелевичем договаривались, когда он приезжал в Россию, знакомился с работой "Сириуса", – подчеркнул Путин.

Президент отметил, что в Казахстане, как и в России, очень много молодых и талантливых детей. В связи с этим крайне важно создать полноценные условия для их развития, чтобы они вносили в дальнейшем вклад в развитие своих стран. Путин добавил, что в этом вопросе у "Сириуса" накоплен достаточный опыт работы и разработаны соответствующие методики.

"Все дети умные, надо только создать условия для того, чтобы они могли показать свои таланты", – заключил глава государства.

В ноябре прошлого года Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым заявил, что первые три российско-киргизские школы с обучением на русском языке заработают в республике с 1 сентября 2027 года.

При этом Москва ценит внимание Бишкека к вопросам поддержки русского языка в республике. В ходе встречи Путин отметил, что русский язык носит в Киргизии статус официального.