Русский язык стал обязательным в школах КНДР

Фото: depositphotos/Meranda

Русский язык стал обязательным для изучения с четвертого класса в школах КНДР, заявил глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Северной Кореей Александр Козлов.

"В России на данный момент корейский язык изучают более трех тысяч школьников. Большая часть изучает корейский язык в качестве второго или третьего иностранного языка", – цитирует его ТАСС.

Козлов подчеркнул, что в 2026 году в КНДР должен заработать Центр открытого образования на русском языке. Его планируют открыть на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу, но пока здание будущего центра еще строится.

Ранее Владимир Путин заявлял, что первые три российско-киргизские школы с обучением на русском языке заработают в республике с 1 сентября 2027 года.

Президент РФ напоминал, что 9 средних школ с обучением на русском языке возводятся в Киргизии с 2023 года. Путин отмечал, что РФ ценит внимание Бишкека к вопросам поддержки русского языка в республике.

