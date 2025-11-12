Россия и Казахстан подписали меморандум о создании совместных школ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Россия и Казахстан подписали меморандум о планах открыть совместные школы в двух государствах, передает ТАСС.

Документ подписали министр просвещения России Сергей Кравцов и министр просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменова.

Казахстанский лидер прибыл в Россию 11 ноября. Переговоры Владимира Путина и Токаева длились около трех часов. В среду, 12 ноября, главы государств намеревались поучаствовать в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана и подписать несколько двусторонних документов.

Позднее Токаев отметил, что этот визит в Москву имеет "особое значение" в истории взаимоотношений двух государств. Он также пригласил российского коллегу посетить республику с госвизитом в следующем году. Путин ответил, что с удовольствием приедет в Казахстан.