Токаев пригласил Путина посетить Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина посетить республику с государственным визитом в 2026 году. Предложение прозвучало в ходе переговоров лидеров в Кремле.

"Дело не в протокольных деталях, а дело в сути. Мы должны подписывать новые поколения документов на самом высшем уровне и следить, наблюдать за их реализацией. Это крайне важно", – сказал Токаев.

Российский лидер в свою очередь отметил, что с удовольствием приедет в Казахстан.

Ожидается, что президенты в ходе встречи обсудят развитие российско-казахстанских отношений, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

Токаев прибыл в Москву во вторник, 11 ноября. Его самолет сопровождали российские истребители Су-35, что в Кремле назвали стандартной практикой.

Переговоры Путина и Токаева в тот день длились около трех часов. Они обсудили ситуацию в мире и сотрудничество. Токаев подчеркнул, что нынешний визит имеет особое значение в истории взаимоотношений двух стран.