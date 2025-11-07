Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем. Об этом американский лидер сообщил после телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Казахстан – первая страна моего второго срока, присоединившаяся к Авраамовым соглашениям, и она станет первой из многих. Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

В скором времени будет объявлено об официальной церемонии подписания соглашения. По словам президента США, сегодня все больше государств стремятся к миру и процветанию через соглашения Авраама.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов встретился с главой израильского МИД Гидеоном Сааром. Дипломаты обсудили двустороннее сотрудничество, а также темы региональной и международной повестки

По итогам переговоров была подтверждена готовность к продолжению политического диалога и поддержанию конструктивного характера российско-израильского сотрудничества.