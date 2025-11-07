07 ноября, 05:24Политика
Трамп заявил, что Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям
Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов
Президент США Дональд Трамп заявил, что Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем. Об этом американский лидер сообщил после телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"Казахстан – первая страна моего второго срока, присоединившаяся к Авраамовым соглашениям, и она станет первой из многих. Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
В скором времени будет объявлено об официальной церемонии подписания соглашения. По словам президента США, сегодня все больше государств стремятся к миру и процветанию через соглашения Авраама.
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов встретился с главой израильского МИД Гидеоном Сааром. Дипломаты обсудили двустороннее сотрудничество, а также темы региональной и международной повестки
По итогам переговоров была подтверждена готовность к продолжению политического диалога и поддержанию конструктивного характера российско-израильского сотрудничества.