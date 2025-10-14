Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по Газе

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного урегулирования в секторе Газа. Публикацию об этом он разместил в социальной сети Truth Social.

По его словам, все 20 заложников освобождены, однако пока не возвращены тела погибших.

Израиль и ХАМАС 9 октября договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта. Позже стало известно, что палестинское движение передало Красному Кресту всех живых израильских заложников.

Через несколько дней состоялся "саммит мира", на котором Трамп, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе. Данную сделку лидер США назвал самой крупной и сложной.

Эрдоган заявил, что глава Белого дома будет главным наблюдателем за реализацией режима прекращения огня в Газе. Он уточнил, что турецко-американские переговоры продолжатся на всех уровнях, а установленную с Трампом дипломатию он назвал "крайне важной".

