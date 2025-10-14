Освобожденный из Газы уроженец Донбасса выразил желание получить гражданство РФ

Фото: gov.il/Israel Defense Forces spokesperson

Уроженец Донбасса Максим Харкин, освобожденный из плена в секторе Газа, хочет получить российское гражданство, рассказала его мать Наталья в беседе с РИА Новости.

По ее словам, он всегда хотел это сделать, однако было проблематично, поскольку следовало ехать в Донецк и собирать все документы. Женщина подчеркнула, что ее сын всегда знал, что Россия борется за его освобождение.

"Во-первых, все эти два года меня поддерживали всеми возможными и невозможными силами. Я получала всю информацию от посольства и консульства РФ в Израиле, МИД России", – отметила Харкина.

Она указала, что Владимир Путин также неоднократно просил вернуть уроженца Донбасса. Мама освобожденного подчеркнула, что ее сыну это очень помогало.

Харкина добавила, что молодой человек приедет в Россию после того, как восстановится и придет в себя. За два в года в плену он потерял 30 килограммов, от него "осталась одна треть". Однако женщина уверена, что он восстановится, поскольку находится "в хороших руках".

Мужчину держали в "ужасных условиях", но Харкина отказалась раскрыть какие-либо подробности.

Израиль и ХАМАС 9 октября договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта. Палестинское движение передало Красному Кресту всех живых заложников.

Через несколько дней на "саммите мира" американский лидер Дональд Трамп, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе. Данную сделку президент США назвал самой крупной и сложной.

