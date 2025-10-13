Guardian: в Израиле запретили публично праздновать освобождение заложников

Фото: AP Photo/Mahmoud Illean

Власти Израиля запретили публично праздновать возвращение заложников. Об этом пишет RT со ссылкой на The Guardian.

"Израильские власти запретили семьям задержанных устраивать публичные празднования по случаю освобождения своих близких", – говорится в материале.

Кроме того, некоторым запретили общаться со СМИ.

Ранее радикальное палестинское движение ХАМАС передало Красному Кресту первую группу израильских заложников, которая состояла из 7 человек. Всего в рамках первой фазы мирного соглашения движение освободило 20 человек. В их числе был уроженец Донбасса Максим Харкин.

Позже Красному Кресту передали вторую группу израильских заложников. В ее состав вошли 13 человек. Передача тел погибших будет организована позднее.

Израиль и ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. Радикальное палестинское движение должно освободить всех заложников, а израильская сторона – вывести свои войска на согласованную линию.