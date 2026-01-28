Форма поиска по сайту

28 января, 19:23

Экономика
"Коммерсант": ГП может изъять холдинг "Новоросцемент" в пользу государства

Генпрокуратура может изъять холдинг "Новоросцемент" в пользу государства

Фото: 123RF.com/slava2271

Генпрокуратура России может изъять в пользу государства холдинг "Новоросцемент", который считается одним из крупнейших цементных заводов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исковое заявление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева.

Утратить контроль над "Новоросцементом" может гражданин Израиля и Кипра – бизнесмен Лев Кветной. Отмечается, что он незаконно владеет стратегическим для страны цементным бизнесом. Помимо этого, холдингу вменяют в вину незаконный вывод средств из страны.

Согласно заявлению Ткачева, "Новоросцемент" обеспечивает потребности строительного комплекса Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в полном объеме, а также занимает доминирующее положение на рынке. Стоимость его активов превышает 45 миллиардов рублей, а ежегодный доход – около 46 миллиардов рублей.

При этом Генпрокуратурой выявлено, что над холдингом был установлен иностранный контроль без уведомления ФАС России и согласования правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Ранее Центральный районный суд Челябинска изъял в доход государства 63 квартиры, которые принадлежали экс-владельцам компании "Макфа".

Инстанция установила, что у ответчиков, основателя "Макфы", экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, его отца Валерия Юревича, а также экс-гендиректора "Макфы", экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, сохранилась задолженность в размере более 18,8 миллиарда рублей.

В это же время должники были собственниками 63 квартир в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах.

Из Минобороны России в суд поступило обращение о передаче квартир для предоставления их военнослужащим. В результате суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, заменив взыскание денег на изъятие жилья.

