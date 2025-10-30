Суд изъял у экс-владельцев "Макфы" 63 квартиры в пользу государства

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Центральный районный суд Челябинска изъял в доход государства 63 квартиры, которые принадлежали экс-владельцам компании "Макфа". Об этом пишет пресс-служба судебного органа.

Суд установил, что у ответчиков, основателя "Макфы" экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, его отца Валерия Юревича, а также экс-гендиректора "Макфы", экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, сохраняется задолженность в размере более 18,8 миллиарда рублей.

В это же время должники являются собственниками 63 квартир в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах. Кроме того, из Минобороны РФ в суд поступило обращение о передаче квартир для предоставления их военнослужащим.

В результате суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и заменил предмет исполнения в виде взыскания денежных средств на обращение в доход государства жилых помещений.

Еще в 2024 году Генпрокуратура направила иск в суд, ответчиками по которому значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе Юревичи и Белоусов. Ведомство требовало обратить имущество компании в доход России. Позже суд удовлетворил иск и наложил арест на счета и активы родных Юревича и близких бывшего депутата Вадима Белоусова. Общая стоимость арестованного составила 100 триллионов рублей.

Кроме того, суд удовлетворил еще один иск и взыскал с бывших владельцев "Макфы" свыше 19,7 миллиарда рублей дивидендов и распределенной прибыли за 2002–2024 годы. После этого экс-губернатора Челябинской области объявили в розыск по уголовной статье.

