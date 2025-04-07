07 апреля, 17:16Происшествия
Экс-владелец Соликамского магниевого завода Петр Кондрашев объявлен в розыск
Фото: solokrug.ru
Бывший владелец Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петр Кондрашев объявлен в розыск. Это следует из базы данных МВД России.
Бизнесмена разыскивают по уголовной статье, однако ее название не указывается.
В марте прошлого года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск об истребовании в пользу государства 10,5% акций СМЗ, которые принадлежали более 2 тысячам акционеров.
Тогда же глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина указала на то, что регулятор обеспокоен инцидентами, когда у инвесторов изымаются акции, приобретенные ими на бирже. По ее словам, это влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке.
В апреле 2024 года прокуратура Пермского края признала, что все владельцы акций СМЗ являются недобросовестными приобретателями. По версии ведомства, ими считаются те, кто купил ценные бумаги на Мосбирже и свободно торговал до октября 2022 года.