ЦБ обеспокоен прецедентами изъятия купленных на организованных торгах акций миноритариев

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Центробанк РФ обеспокоили случаи, когда у инвесторов изымают акции, купленные на бирже, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития, и в том числе использовать возможности рынка капитала, конечно, сохранение этого доверия суперважно", – цитирует "Интерфакс".

Так Набиуллина прокомментировала просьбу высказать позицию регулятора по отношению к решениям судов об истребовании акций в пользу государства. Набиуллина подчеркнула, что Центробанк в связи с подобными ситуациями будет с законодательной точки зрения изучать возможные шаги.

Ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск об истребовании в пользу России 10,5% акций компании "Соликамский магниевый завод", которые принадлежали более 2 тысячам акционеров, которые не могут напрямую участвовать в управлении фирмой.

До этого суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, по которому все акции акционерного общества "Рольф" и его основателя Сергея Петрова должны быть переведены в доход государства.