Суд в Петербурге взыскал в пользу государства активы автодилера "Рольф"

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Суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, в рамках которого все акции АО "Рольф" и ее основателя Сергея Петрова должны быть переведены в доход государства. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в доход государства необходимо обратить 100% долей в уставных капиталах ООО "Рольф моторс", ООО "Рольф эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф тех".

До этого решения все акции компании принадлежали частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс лимитед" и ООО "Рольф моторс".

Ранее Владимир Путин подписал указ о передаче акций одного из крупнейших автодилеров страны "Рольф" в управление Росимущества. Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.