Путин подписал указ о передаче акций компании "Рольф" в управление Росимущества

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Евгений Разумный

Владимир Путин подписал указ о передаче акций одного из крупнейших автодилеров страны "Рольф" в управление Росимущества. Соответствующий документ размещен на портале нормативно-правовых актов.

"Внести изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление", – сказано в материалах документа.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ устанавливает, что 83,73% акций "Юнипро" немецкого концерна Uniper и 98,23% акций "Фортума" финской группы Fortum передаются во временное управление Росимуществу.

Позднее представители Fortum заявили, что введение временного управления акциями нарушает права инвесторов. Концерн уведомил российскую сторону, что выступает против их передачи.

В свою очередь, замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев сообщал, что Росимущество не будет заниматься фактическим управлением иностранных активов. Он объяснил, что компании являются "выходцами" из "Роснефти", поэтому управлять будет компания, попавшая под удар из-за действий Запада.



Автодилер "Рольф" выставлен на продажу