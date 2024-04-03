Прокуратура признала недобросовестной любую покупку акций Соликамского завода

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Евгений Самарин

Все владельцы акций Соликамского магниевого завода не являются добросовестными приобретателями, уверены в прокуратуре Пермского края. Об этом пишет РБК, ссылаясь на комментарий ведомства.

Прокурорская проверка выявила, что приватизация предприятия была выполнена неуполномоченным органом, который не направил документы о преобразовании в Госкомимущество России, сказано в сообщении.

По мнению сотрудников ведомства, государственный орган был лишен возможности представить свои материалы на утверждение в российский кабмин. Таким образом, по словам прокуратуры, указанное имущество выбыло из РФ помимо воли государства.



Под недобросовестными покупателями в том числе подразумеваются и те, кто купил ценные бумаги на Московской бирже, которые свободно торговались до октября 2022 года. Как уточнил руководитель практики разрешения споров и банкротства одной из фирм Сергей Бакешин, в своей позиции ведомство ссылается скорее не на недобросовестность приобретателей, а на обстоятельства выбытия имущества.



"Действительно, согласно статье 302 ГК РФ, имущество, выбывшее из владения помимо воли собственника, может быть истребовано даже от добросовестного возмездного приобретателя", – уточнил специалист.

Ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск об истребовании в пользу России 10,5% акций компании "Соликамский магниевый завод", которые принадлежали более 2 тысячам акционеров. В тот же день глава Центробанка РФ заявила, что регулятор беспокоят случаи, когда у инвесторов изымаются акции, купленные на бирже.