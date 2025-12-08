Форма поиска по сайту

08 декабря, 17:52

Экономика

Суд объяснил решение обратить в доход государства Туапсинский порт

Фото: 123RF.com/unkas

Арбитражный суд Краснодарского края постановил изъять в пользу государства 100% долей в уставном капитале ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" (ТМКП) из-за того, что стратегическое предприятие незаконно вышло из государственной собственности и оказалось под контролем иностранной компании. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные инстанции.

Соответствующий иск подала Генпрокуратура, а решение было принято 24 ноября. Ответчиками по делу выступили бизнесмен Шахлар Новрузов, который на тот момент находился под арестом, и компания "Вониксель Лимитед", зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Фирма полностью владеет ТМКП, при этом сам порт был привлечен к делу в качестве третьего лица.

Суд установил, что в 1996 году по мировому соглашению, которое было заключено в рамках погашения долга, имущественный комплекс порта перешел в собственность Южно-Черноморского коммерческого банка. Однако кредитный договор, подписанный в 1994-м бывшим руководителем рыбколхоза "Родина", инстанция сочла кабальным и фиктивным.

В заключении подчеркивается, что объект, который охватывает 3 гектара земли, глубоководный причал и логистические комплексы, обладает стратегическим значением для безопасности страны. Несмотря на это, с 2014 года управление ТМКП осуществлялось иностранными инвесторами.

В частности, в декабре Новрузов купил 90 обыкновенных акций компании "Вониксель Лимитед" и передал ей 100% долей в уставном капитале ООО "ТМКП" в качестве оплаты. В результате этой сделки компания, зарегистрированная в иностранной юрисдикции, получила право распоряжаться всеми голосами, связанными с долями в уставном капитале ООО "ТМКП".

Вместе с тем в материалах суда отмечается, что управляющая компания "Вониксель Лимитед" принадлежит кипрской фирме "Мелверс Лимитед", а ее единственным акционером является "Алексория Лимитед БВО", зарегистрированная на Британских Виргинских островах. В свою очередь, акционерами "Алексория Лимитед БВО" указываются кипрская "Дэйнскрофт Лимитед", а также панамские компании "Рондалта Фаундэйшн", "Олавария Фаундэйшн" и "Тондела Фаундэйшн".

По решению суда, косвенный контроль над организациями, имеющими стратегическое значение для обороны и безопасности страны, был установлен без соблюдения российского законодательства. В частности, не было получено предварительное согласование с правительственной комиссией, как это предусмотрено федеральным законом № 57-ФЗ. Кроме того, суд отметил, что нарушение процедуры предварительного согласования свидетельствует об "антисоциальной направленности" этой сделки.

Помимо этого, инстанция подчеркивает, что незаконное получение контроля над стратегическими предприятиями группой лиц с участием иностранного инвестора подрывает основы правопорядка и угрожает нацбезопасности. Таким образом, суд пришел к выводу, что восстановление госконтроля над этими предприятиями возможно только через передачу долей в собственность государства и конфискацию недвижимости в пользу РФ.

В результате по иску Генпрокуратуры к Новрузову и другим ответчикам в государственную казну были обращены не только ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", но и три других стратегически значимых предприятия – ООО "Предприятие ТМКП", ООО "Дар Фрут" и ООО "Темрюкский морской перегрузочный терминал". Эти компании занимались перевалкой плодоовощной продукции в Туапсе и Темрюке.

Ранее Центральный районный суд Челябинска изъял в доход государства 63 квартиры, которые принадлежали экс-владельцам компании "Макфа". Инстанция установила, что у ответчиков, основателя "Макфы", экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, его отца Валерия Юревича, а также экс-гендиректора "Макфы", экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, сохраняется задолженность в размере более 18,8 миллиарда рублей.

В это же время должники являются собственниками 63 квартир в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах. Кроме того, из Минобороны РФ в суд поступило обращение о передаче квартир для предоставления их военнослужащим. В результате суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, заменив взыскание денег на изъятие жилья.

