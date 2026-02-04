В Москве повсеместно организованы работы по погрузке и вывозу снега

Видео: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в телеграм-канале.

"В круглосуточном режиме сформированные во время сильнейших снегопадов снежные валы вывозятся с улично-дорожной сети", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в работах задействовано необходимое количество единиц техники, а также тяжелая погрузочная техника. В связи с этим водителей призвали быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ожидается, что морозная погода сохранится до конца зимы. Из-за холодов в столице и области продлили оранжевый уровень погодной опасности до вечера пятницы, 6 февраля.

В связи с похолоданием система отопления в городе работает на повышенных параметрах. Регулирование обеспечивается за счет понижения или повышения значений теплоносителя и роста или сокращения его объема.