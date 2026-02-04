Форма поиска по сайту

04 февраля, 11:59

Транспорт

МВД подготовило критерии оценки эффективности автошкол

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

МВД подготовило перечень показателей и критериев оценки эффективности автошкол в России, занимающихся обучением водителей соответствующих категорий и подкатегорий. Они установлены проектом приказа ведомства, передает ТАСС.

В документе указывается, что формирование данного перечня показателей предусматривается осуществлять один раз в год не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Показатели результатов реализации программ профессионального обучения формируются в отношении каждой организации. Сведения о результатах будут размещать на официальном сайте Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что автошколы в России смогут преподавать теорию онлайн с 1 марта 2026 года. Вместе с тем для учащихся на категорию "B" увеличится количество часов практики. Отрабатывать навыки можно будет в том числе и на территориях автопредприятий.

Кроме того, в России могут разрешить использовать справку с результатами диспансеризации при получении водительских прав и трудоустройстве. Депутаты призвали сделать эту справку более многофункциональной, чтобы россиянам не приходилось повторно проходить исследования на платной основе.

В России предложили ввести пошлину за пересдачу экзамена на права

